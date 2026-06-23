Trophées RH en Hauts-de-France : lancement de la 3e édition à Amiens

Le coup d’envoi de cette nouvelle édition sera donné dans les locaux d’Expert RH à Amiens, entreprise distinguée lors de la précédente édition. La rencontre se tiendra le mardi 23 juin à 18h00 et sera organisée par la plateforme Proch’Emploi Amiens en lien avec Amiens Métropole et la région Hauts-de-France. Plusieurs responsables institutionnels et acteurs économiques sont annoncés, dont des représentants du Conseil départemental de la Somme, de la ville d’Amiens et d’acteurs de l’économie sociale et des ressources humaines.

Au programme, une présentation du concours, un point sur les services de la plateforme Proch’Emploi et un retour d’expérience de l’entreprise hôte, récompensée pour ses pratiques en matière de qualité de vie au travail dans la catégorie des structures de moins de 50 salariés. L’objectif de ce temps d’échange est également d’encourager de nouvelles candidatures.



Un concours pour valoriser les pratiques RH

Le dispositif des Trophées «Employeurs, démarquez-vous !» s’adresse aux PME, TPE et associations ayant une activité économique dans les Hauts-de-France. Il est porté par la Région et s’appuie sur plusieurs partenaires institutionnels, dont la CCI Hauts-de-France, France Travail, l’APEC, la CPME et la CRESS.

Le concours récompense des initiatives autour de deux axes principaux : l’attractivité des employeurs et l’amélioration de la qualité de vie au travail. Les entreprises candidates sont évaluées par un jury composé de responsables régionaux, de représentants d’organisations professionnelles et de dirigeants d’entreprises. Cette diversité vise à garantir une lecture équilibrée des démarches RH présentées.



Une dynamique régionale autour de l’emploi

Au-delà de la compétition, l’événement s’inscrit dans une stratégie régionale de valorisation des bonnes pratiques en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines. Il contribue à renforcer la visibilité des structures participantes et à encourager le partage d’expériences entre acteurs économiques du territoire.