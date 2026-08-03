La Communauté de Communes Rives de Moselle déploie un dispositif d'aide financière à l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie. L'objectif est d'accompagner les particuliers dans l'adoption de gestes du quotidien permettant d’économiser l'eau potable et de mieux gérer les eaux pluviales.

Le dispositif est réservé aux habitants du territoire. Il permet de financer 50% du prix d'achat d'une cuve de récupération d'eau de pluie, dans la limite de 100 euros, sur présentation d'une facture. Sont éligibles les cuves hors sol ou enterrées d'une capacité d'au moins 200 litres. En revanche, les travaux d'installation et les accessoires ne sont pas pris en charge.

Pour bénéficier de cette aide, les demandes doivent être déposées dans les six mois suivant l'achat de la cuve. Une seule subvention peut être accordée par habitation et les bénéficiaires s'engagent à conserver le matériel pendant au moins trois ans. À travers cette initiative, Rives de Moselle souhaite faciliter l'adoption d'équipements favorisant les économies d'eau, tout en apportant un soutien financier aux ménages du territoire.