Un incendie ravage 80 m² du centre social de la Chanaye à Mâcon

Un grave incendie a détruit 80 m² du centre social de la Chanaye à Mâcon ce dimanche matin, nécessitant le déploiement de vingt pompiers. Face aux lourds dégâts matériels, une cellule de crise municipale se réunit dès lundi pour organiser la continuité des services aux habitants, tandis qu'une enquête judiciaire débute.

L'intervention rapide d'une vingtaine de sapeurs-pompiers a permis de maîtriser les flammes après trois heures de lutte, évitant la propagation aux bâtiments voisins. Une enquête policière a été ouverte pour déterminer l'origine, encore inconnue, du feu.

Dégâts matériels majeurs et forte mobilisation des secours

Alertés peu après 4 heures du matin, les soldats du feu ont déployé cinq véhicules et trois lances à incendie, dont une sur moyen aérien, pour circonscrire le sinistre. Les dégâts sont particulièrement importants sur la zone touchée : la toiture est en grande partie détruite, les murs sont noircis et les ouvertures calcinées. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer et les habitations adjacentes ont été préservées. Très tôt, Amélie Voisin, élue de permanence, ainsi que le maire Jean-Patrick Courtois et la directrice de cabinet du préfet, Salwa Philibert, se sont rendus sur place pour coordonner les opérations avec les forces de l'ordre.

Continuité du service public et enquête en cours

Le centre social de la Chanaye représente un espace d'accueil indispensable pour les familles de ce quartier prioritaire. Afin de ne pas rompre ce lien social précieux, la Ville de Mâcon rassemble les équipes du centre ainsi que les associations locales pour restructurer rapidement l'accueil et le fonctionnement des services dans les prochaines semaines. En parallèle, les autorités n'écartent pour l'instant aucune piste quant aux causes du départ de feu. La municipalité a d'ores et déjà annoncé qu'elle condamnerait avec la plus grande fermeté cet acte si le caractère intentionnel venait à être démontré par les enquêteurs.

L'avenir à court terme du quartier dépendra désormais des solutions de relocalisation d'urgence qui seront validées lors des prochaines concertations municipales.







