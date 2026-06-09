L’installation de la nouvelle agence Orpi Verdun au rez-de-chaussée du nouvel ensemble immobilier aménagé sur le site de l’ancien cinéma Le Majestic illustre les mutations actuellement à l’œuvre dans le centre-ville verdunois. À l’initiative d’Alisone Wolf, l’agence accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets d’acquisition, de vente, de location ou de gestion immobilière. Une réunion de travail a récemment réuni les représentants de l’agglomération et les professionnels de l’immobilier afin d’échanger sur les évolutions du marché local. Les discussions ont notamment porté sur un constat partagé : la demande de logements demeure supérieure à l’offre disponible sur le territoire. Les participants ont évoqué les projets immobiliers en cours, les moyens de faciliter l’accession à la propriété, le développement de l’offre locative et les actions susceptibles d’attirer de nouveaux habitants. Cette rencontre a également mis en lumière le rôle de la requalification de l’ancien cinéma Le Majestic, devenu un exemple de reconversion urbaine porté conjointement par la Ville de Verdun et l’Office Public de l’Habitat de la Meuse.

L’habitat devient un levier de compétitivité territoriale

À l’échelle nationale, les collectivités accordent une place croissante aux politiques foncières et immobilières dans leurs stratégies de développement. L’accès au logement constitue désormais un facteur déterminant d’attractivité pour les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés. Dans de nombreuses villes moyennes, la réhabilitation d’anciens bâtiments, la reconversion des friches urbaines et le développement d’une offre résidentielle diversifiée sont devenus des outils de revitalisation économique. Ces opérations mobilisent des investissements importants et génèrent des retombées pour le secteur du bâtiment, les services immobiliers et le commerce local.



