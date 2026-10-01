Villeam, l'outil public qui booste les projets

Basé à Liévin, le groupe Villeam s’appuie sur près de 60 collaborateurs et une palette de compétences qui couvre aussi bien l’aménagement de nouveaux quartiers que la réhabilitation de bâtiments, la reconversion de friches ou encore la réalisation d’équipements publics. Une vaste expertise donc pour le groupement d’intérêt économique créé dans le prolongement de la réorganisation de l’écosystème constitué autour de Territoires Soixante-Deux et de la SPL de l’Artois. Son objectif est clair : «permettre aux opérationnels d'avoir des appuis et leur faciliter le quotidien». «Le but, c’est de partager les compétences», résume Michel Deneux. Villeam permet de mobiliser ainsi pour les collectivités des compétences en aménagement, construction, foncier, juridique, marchés publics ou encore gestion financière. Les différentes structures ont un rôle bien distinct. La SPL intervient au service de ses collectivités actionnaires, tandis que Territoires 62 conserve son rôle d’opérateur historique de l’aménagement et de la construction. Le GIE, lui, apporte les fonctions support et les compétences mutualisées.

105 projets en cours

Au total, 105 projets étaient en cours au 31 décembre 2025, pour un volume de dépenses annuelles entre 50 et 70 millions d’euros. Ce budget concerne des opérations très différentes à l'image de la piscine de Liévin, livrée en 2026, l'aménagement de l'entrée de ville d'Arras (quartier Saint-Michel), l’aménagement urbain à Annezin ou encore Vendin-lès-Béthune. On retrouve également à Oignies, la végétalisation et la transformation des cours d’école ou encore à Saint-Omer, la réhabilitation d’une friche pouvant accueillir logements et activités tertiaires. «Il n’y a pas vraiment de petits ou de gros projets. De nouveaux logements dans un village sont tout aussi importants que les travaux d'entrée de ville d'Arras» résume Michel Deneux.

Des appels d'offres au chantier

L’une des particularités des sociétés du groupe Villeam est que la structure se situe entre la collectivité et les entreprises qui réalisent les opérations. Elle agit en qualité de maître d’ouvrage, cela signifie que les équipes organisent les appels d’offres, sélectionnent les entreprises, puis assurent le pilotage des opérations sur le terrain. «On organise des appels d'offres, on choisit les entreprises et on les pilote sur le terrain. Et lorsque les bâtiments sont réalisés, nous les vendons à des promoteurs ou directement aux particuliers» précise le directeur. A horizon 2030, l'objectif de Villeam est de «continuer à être à la hauteur et rester au service des territoires». Par ailleurs, le groupement d'intérêt économique entend accélérer sur le volet RSE.