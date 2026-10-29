Villepin refuse de participer à la primaire proposée par Attal

Dominique de Villepin, approché par Gabriel Attal, a refusé de prendre part au projet de "primaire des démocrates" qu'il propose, a affirmé jeudi à l'AFP l'entourage de l'ancien Premier ministre chiraquien.

D'après cette source, l'équipe de Gabriel Attal les a contactés mercredi, avant son appel à une primaire lancé sur le plateau de TF1.

"On les a gentiment éconduits", a affirmé l'entourage de Dominique de Villepin, qui prépare une candidature à l'élection présidentielle.

"Être simplement opposé à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne fait pas un projet de redressement de la nation", a dit ce proche.

Cette proposition est vue, dans ce camp, comme un aveu d'échec de Gabriel Attal, qui patine dans les sondages.

"C'est le chant du cygne", a estimé le villepiniste.

L'idée de l'ex-Premier ministre macroniste a aussi été froidement accueillie par les entourages des candidats Édouard Philippe et Bruno Retailleau, notamment en raison de son périmètre flou.

Gabriel Attal avait dit, sans citer de noms, tendre la main aux candidats qui "partagent un certain nombre de valeurs", citant pêle-mêle la laïcité, la lutte contre les discriminations ou l'autorité.

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, soutien d'Édouard Philippe, a affirmé jeudi sur BFMTV/RMC n'avoir "pas bien compris" ce que proposait Gabriel Attal.

"Je crois que dans la période de grande tension qu'on vit, l'heure est à la clarification et pas à la confusion", a-t-elle plaidé, appelant à une alliance limitée à la droite et au centre.