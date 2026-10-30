Accompagné du président de l'antenne départementale Didier Lemaire, le dirigeant national est venu saluer un investissement majeur de 10 millions d'euros destiné à moderniser cet ancrage industriel historique de 115 salariés.

Un ancrage local modernisé à hauteur de 10 millions d'euros

La visite a mis en lumière la transformation de ce fleuron industriel régional dont les origines à Dinozé remontent aux années 1500. Spécialisée aujourd’hui dans la fabrication de charpentes et de structures métalliques complexes pour le marché national et international, FRAMATEC achève un plan d’investissement massif de 10 millions d'euros. Cette enveloppe a permis de moderniser les installations, d’intégrer des énergies renouvelables et d'améliorer les conditions de travail sur ses deux sites de Dinozé et Rambervillers.

La transmission familiale et l'engagement des jeunes dirigeants

Reprise en 1985 par le père de l’actuel dirigeant, Anthony Pisani, l'entreprise incarne une continuité familiale forte. Depuis sa prise de fonction en 2021, ce dernier mise sur l'apprentissage pour pérenniser des savoir-faire exigeants auprès de ses 115 collaborateurs. Cette rencontre économique a également servi de tribune pour présenter le COMEX40 Vosges, un collectif de la nouvelle génération de repreneurs et d'entrepreneurs locaux engagés pour le développement de leur territoire.

Cap sur l’industrie de demain et la démarche Territoires d'Impact

En plaçant l’humain et la transition énergétique au centre de sa stratégie, l'entreprise vosgienne s'inscrit pleinement dans la démarche « Territoires d'Impact » portée par le syndicat patronal. FRAMATEC démontre que la compétitivité d'une industrie lourde et historique reste parfaitement compatible avec les exigences écologiques et sociales contemporaines.







