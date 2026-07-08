Voyennes : un ancien salarié reprend le Vergers de la Planquette

En 1988, Pierre Dancoisne reprend l’exploitation familiale et fait rapidement un choix visionnaire en

convertissant le verger en agriculture biologique dès 1991. Passionné par le vivant et la biodiversité, il

développe au fil des années une exploitation diversifiée qui s’étend aujourd’hui sur une vingtaine

d’hectares, avec environ 25 variétés de pommes, des poires, prunes, cerises et autres espèces fruitières.

Au moment de son départ à la retraite, plusieurs acheteurs se sont intéressés aux terres du Santerre et les

propositions de rachat n’ont pas manqué. Mais le producteur, défenseur d’une agriculture paysanne et

d’un modèle indépendant, a préféré transmettre son outil de travail à un repreneur qui partage ses valeurs.

Une reprise évidente

Le repreneur était donc tout trouvé. Guillaume Laskawiec, 35 ans connaît parfaitement le verger. Arrivé à

21 ans après un BTS production horticole comme saisonnier, il a progressivement intégré l’exploitation en

devenant salarié. «Je n’avais pas envie que ce verger devienne un verger conventionnel ou qu’il soit

absorbé par une exploitation plus grande. Si je n’avais pas pu reprendre, je pense que j’aurais changé de

région pour ne pas voir la suite», explique-t-il.

Guillaume souhaite poursuivre le même engagement avec une production biologique, locale et tournée

vers les circuits courts. Une philosophie qui dépasse désormais le seul cadre du verger. Avec son épouse

Emmanuelle, le couple développe également une épicerie locale et bio, créée avec des producteurs

paysans de la région. Dans ce village d’environ 600 habitants, ce petit commerce ouvert depuis le 25 mai

deux fois par semaine ambitionne de devenir un lieu d’échanges autant qu’un point de vente en créant du

lien entre habitants.

Futur développement

De son côté, Guillaume prépare déjà la suite de l’aventure. Il envisage de recruter une personne pour

l’accompagner dans le développement de l’activité. «Je cherche quelqu’un de motivé qui souhaite

travailler dans une culture bio, engagée et militante», souligne-t-il. Entre le travail dans le verger et la

commercialisation les journées sont bien remplies.

Une partie importante de la production rejoint notamment le réseau Norabio, créé à l’origine par Pierre Dancoisne, le reste est distribué auprès des magasins spécialisés, des Amap,Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, et des réseaux de producteurs, ainsi que des magasins bio et des producteurs picards.