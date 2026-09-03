Wall Street profite de la baisse des taux obligataires

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi, portée par une nette baisse des coûts d'emprunt américains et un débat relancé sur le futur de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones gagnait 0,56%, l'indice Nasdaq prenait 0,67% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,42%.

Alors que le début de semaine avait été marqué par de nouvelles fortes tensions sur le marché obligataire, la reprise des hostilités au Moyen-Orient inquiétant les investisseurs, on observe jeudi une certaine détente des taux qui profite aux actions.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à environ 4,75%, contre 4,78% à la clôture la veille.

L'échéance à 30 ans s'échangeait à 5,24% contre 5,26% mercredi.

"On constate à quel point les marchés sont nerveux (...) des milliards de dollars sont déplacés dans un climat de grande nervosité: un jour, personne ne veut détenir d'obligations, et maintenant tout le monde dit +inversons cette position+", souligne auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

Le mouvement a été alimenté par les propos d'un responsable de la Fed, le gouverneur Christopher Waller.

"Si nous continuons à progresser vers notre objectif de 2% (d'inflation, ndlr), je serai alors enclin à soutenir le maintien des taux directeurs à leur niveau actuel. Mais si l'inflation repart, j'envisagerai une hausse des taux", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par Reuters.

"Je les ai essentiellement interprétés comme évoquant une position dépendante des données", remarque Steve Sosnick.

"L'opinion qui semble prévaloir sur les marchés est celle selon laquelle les données récentes ont montré certains signes de désinflation et que, si cette tendance se poursuit, il serait enclin à maintenir le taux directeur inchangé" lors de la réunion de l'institution en septembre, note pour sa part Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Les investisseurs, qui s'attendaient majoritairement à un tour de vis dès septembre, se montrent désormais bien plus partagés, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Les données officielles sur l'emploi américain pour le mois d'août seront publiées vendredi tandis que celles sur les hausses de prix seront partagées la semaine prochaine.

Les nouvelles demandes hebdomadaires d'inscription au chômage aux Etats-Unis sont ressorties dans proches des attentes jeudi.

Wall Street préfère un environnement monétaire accommodant, plus propice aux bénéfices des entreprises.

Côté entreprises, l'opérateur de services d'informatique à distance (cloud) Snowflake s'envolait 22,03% à 373,21 dollars après un deuxième trimestre largement au-dessus des attentes grâce notamment aux bonnes performances de ses solutions de programmation assistée par l'intelligence artificielle (IA).

L'entreprise a aussi revu à la hausse ses prévisions pour l'année complète et entraînait dans son sillage d'autres spécialistes des logiciels, à l'instar de Datadog (+1,83%), ServiceNow (+6,36%) ou Salesforce (+3,91%).

Le concepteur de puces informatiques Broadcom reculait lui de 6,20% à 344,46 dollars, après avoir publié des perspectives pour le trimestre en cours qui sont ressorties - de peu - sous les attentes. Son chiffre d'affaires a toutefois bondi de 86% au trimestre précédent (sur un an) et son bénéfice net a été triplé.

Le géant américain Campbell's, célèbre pour ses soupes en boîte, cédait 8,85% à 21,67 dollars après des résultats jugés décevants.

Nasdaq