Wasquehal : Exotec et DSV concluent un partenariat stratégique

Le groupe logistique DSV a conclu un partenariat stratégique avec Exotec, dont le siège est situé à Wasquehal. L’entreprise nordiste a déployé son système robotisé Skypod® sur le centre logistique de DSV à Venlo, aux Pays-Bas.

90 000 plateaux

Équipée d’une centaine de robots autonomes, l’installation assure la préparation des commandes pour plusieurs enseignes de distribution et gère près de 90 000 bacs et plateaux. Cette automatisation doit permettre au logisticien d’accroître sa capacité de traitement et sa densité de stockage tout en gagnant en flexibilité face aux variations d’activités.

La solution intègre également des fonctions automatisées d’ouverture, de fermeture et d’étiquetage des colis ainsi qu’une mezzanine dédiée aux retours. Pour Exotec, ce contrat confirme la pertinence de ses solutions dans les secteurs du retail et du e-commerce.