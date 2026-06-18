"Wauquiez day" à Mediacités pour défricher des cartons de notes de frais

"Merci d'être présents pour cette opération inédite": devant des piles de documents, le journaliste Nicolas Barriquand de Mediacités Lyon accueille des volontaires venus éplucher jeudi des notes de frais de la Région Auvergne-Rhône Alpes, sous la présidence de Laurent Wauquiez.

Après cinq ans de combat judiciaire, le média indépendant a obtenu que la collectivité lui communique les factures et demandes de remboursement déposées par les membres de l'exécutif et leurs collaborateurs entre 2019 et 2021.

Convoqué fin mai à la Région pour récupérer ces documents, Nicolas Barriquand arrive à vélo avec son ordinateur, prêt à télécharger une clé USB ou à faire des copies numériques. "Un chargé de mission m'attendait avec trois cartons et un air amusé", relate-t-il.

Après un aller-retour pour revenir en voiture, il embarque près de 27 kilos de feuilles volantes: des tickets de restaurant, des factures d'agence de voyage, des péages d'autoroute... Le tout en vrac, sans annotation ni, souvent, mention de l'auteur de la dépense.

"Les documents demandés étaient archivés, et pour une grande partie en format papier, raison pour laquelle la constitution du dossier s'est faite sous ce format", explique la Région à l'AFP.

Pour passer au crible ces quelques 7.700 documents, Mediacités choisit de "parier sur l'intelligence collective" plutôt que sur l'IA: un appel est lancé auprès des lecteurs pour leur demander de participer à un "Wauquiez day", afin d'éplucher les notes de frais de celui qui est désormais chef de file des députés LR et de ses proches.

Récalcitrants

Les réponses - plus de 500 - dépassent les attentes du site d'investigation, qui retient pour un premier jour de travail une cinquantaine de personnes: des retraités, salariés ou étudiants "sans lien d'intérêt avec des élus" pour éviter "la récupération politique".

Parmi eux, Monique Gaudet, 68 ans, se définit comme une "lectrice lambda", motivée par l'enjeu pour "la démocratie": "On doit avoir accès aux informations sur les dépenses de nos élus", dit-elle. "J'ai aussi envie d'aider Mediacités dans cet âpre et stupide combat contre Laurent Wauquiez."

D'après le cofondateur du média en ligne, Benjamin Peyrel, l'ancien président de Région "est le seul" à avoir mis autant d'obstacles sur la route de sa rédaction qui, en 2021, a sollicité plusieurs collectivités dans le cadre d'une enquête nationale sur les frais des élus locaux.

"Certains ont été récalcitrants comme Carole Delga", la présidente socialiste d'Occitanie, "mais il n'y a qu'avec Auvergne Rhône-Alpes qu'il a fallu aller devant la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), le tribunal administratif, la cour d'appel administrative, le Conseil d'Etat - où nous avons gagné à chaque fois - puis revenir devant le tribunal administratif pour demander le respect des décisions précédentes sous astreinte journalière", explique-t-il. "Ce n'est que là qu'ils ont cédé."

Pierre Col, un pré-retraité de 63 ans, dénonce "ces manoeuvres dilatoires". "Laurent Wauquiez a fait son fonds de commerce sur l'assistanat et après, il refuse de dire comment il dépense l'argent public", souligne ce militant d'Anticor.

Adrénaline

Ce jeudi, il joue le rôle d'"archiviste-vérificateur" au côté d'un quadragénaire chargé d'entrer dans un logiciel les données lues par une trentenaire, comptable de profession.

Comme eux, tous les volontaires sont organisés en petits groupes de trois. "Il y a un peu d'adrénaline à l'idée de trouver quelque chose de suspect", reconnaît Lena Maillet, une étudiante en journalisme de 22 ans. "Même si en tant que citoyenne, ce ne serait pas une bonne nouvelle..."

Des révélations ont déjà été faites par la Cour des comptes qui, en 2024, a épinglé les dépenses de communication de Laurent Wauquiez dont un dîner à plus de 1.200 euros avec l'écrivain Michel Houellebecq.

L'enjeu n'est pas forcément là pour Nicolas Darriquand. "Quoi qu'on trouve, on a déjà fait la moitié du chemin en médiatisant l'obstruction de la région: l'info c'est qu'il n'est pas normal qu'une collectivité mette cinq ans à transmettre des documents de cette façon."

Mais pour la Région, "derrière ce cinéma, destiné à organiser un buzz et une polémique, il apparaît une volonté de manipulation" par une "publication en mal de notoriété".