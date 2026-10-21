Woippy : CLAAS célèbre 30 ans de presses à balles rondes variables

Trente ans après le lancement de sa première presse à balles rondes à chambre variable, CLAAS met à l’honneur sa gamme VARIANT. Présentée en 1996, la première génération de cette machine a ouvert une nouvelle étape dans l’histoire du constructeur, qui développe et fabrique des presses depuis 95 ans. Aujourd’hui, le nom VARIANT perdure avec une cinquième génération, aux côtés de la CEREX 700, lancée en 2025.

Cet anniversaire résonne particulièrement à Woippy, où CLAAS est implanté depuis 1958. Première usine du groupe hors d’Allemagne, le site mosellan a commencé à produire des presses en 1961, avant d’accueillir également des activités de développement à partir de 1994. Il constitue désormais un maillon stratégique de l’industriel : «Toutes les presses agricoles CLAAS que vous voyez dans le monde sortent de Woippy», rappelait récemment Cédric Zimoch, vice-président Manufacturing du site.

Deux machines anniversaire exposées à Woippy et en Allemagne

Au fil des cinq générations de VARIANT, le constructeur a multiplié les évolutions techniques : démarrage automatique du liage, fond de coupe à abaissement hydraulique, rotor à 360 degrés ou encore système de densité intelligente SMART DENSITY. Au total, CLAAS a construit 30 000 presses à balles rondes variables.

Pour marquer ces trois décennies, deux machines spéciales ont été produites par Usines CLAAS France : une CEREX et une VARIANT. L’une sera exposée pendant un an au centre d’accueil de Woippy, l’autre au Technoparc de Harsewinkel, en Allemagne.

L’anniversaire s’accompagne également d’une offre commerciale : un financement à 0% sur cinq campagnes sur certaines machines. Enfin, toutes les presses VARIANT et CEREX fabriquées à Metz au cours des douze prochains mois porteront des autocollants anniversaire.

Cette étape intervient dans un contexte difficile pour le monde agricole, confronté aux conséquences des sécheresses et des canicules, mais aussi à la hausse du coût des carburants et des engrais. Le 15 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une enveloppe de 500 à 700 millions d’euros pour un plan de relance agricole en 2027, axé notamment sur l’adaptation au changement climatique et l’autonomie des exploitations.

Après 1,2 milliard d’euros de mesures d’urgence déjà mobilisées, ces annonces devront encore se concrétiser, alors que la capacité des agriculteurs à investir dans leur outil de travail reste un enjeu majeur.