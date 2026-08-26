Les quilles vont à nouveau voler sur l’Esplanade de Metz. Le samedi 29 août, le Metz Mölkky Club organise la 11e édition de son Open de la Mirabelle. Le tournoi débutera dès 8h30 et sera ouvert à tous, amateurs comme joueurs confirmés. Les équipes seront constituées de deux joueurs, pour un tarif de 20 euros par doublette. Une restauration sera également proposée sur place.

L’événement s’inscrit dans le programme des Fêtes de la Mirabelle, dont les festivités se poursuivent jusque fin août à Metz. L’Open, lui, prendra ses quartiers sur l’Esplanade. L’édition 2025 avait rassemblé 192 doublettes, confirmant l’importance prise par ce rendez-vous pour ses aficionados.

Des Mosellans parmi les meilleurs

Les joueurs locaux n’ont d'ailleurs pas à rougir de leur palmarès. Le Metz Mölkky Club a notamment remporté le championnat de France interclubs en 2016. La même année, une équipe messine a décroché la deuxième place des championnats du monde organisés en France, au Rheu.

Autre figure mosellane, Pierre Bilaine avait également été sacré champion de France et vice-champion du monde par équipe en 2016, avant de décrocher le titre de champion de Wallonie.

Né en Finlande en 1996, le principe du Mölkky est simple : faire tomber, à l’aide d’un bâton de bois, douze quilles numérotées de 1 à 12 et atteindre exactement 50 points. Accessible sans condition physique particulière, il mêle adresse, stratégie et une part de hasard, ce qui explique son succès auprès d’un public très large.