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L'IA Factory : le supercalculateur du Bosquel présenté à Amiens
02/07/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
60 000 Rebonds Hauts-de-France a fêté ses dix ans d’existence par une soirée régionale exceptionnelle, diffusée en direct et déclinée simultanément dans les neuf antennes régionales. À Amiens, les bénévoles et partenaires de l’association ont célébré en même temps les trois ans de l’antenne de la Somme.
Jean-Jacques Leroux et Bruno Albanese, respectivement référent et coordinateur de l’antenne de la Somme. © Benoit Maleplate
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02/07/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
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02/07/2026 Morgan Gheeraert
Laon (02)
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