En bref

60 000 Rebonds Hauts-de-France a fêté ses dix ans d’existence par une soirée régionale exceptionnelle, diffusée en direct et déclinée simultanément dans les neuf antennes régionales. À Amiens, les bénévoles et partenaires de l’association ont célébré en même temps les trois ans de l’antenne de la Somme.