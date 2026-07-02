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60 000 rebonds : 10 ans aux côtés des entrepreneurs des Hauts-de-France

60 000 Rebonds Hauts-de-France a fêté ses dix ans d’existence par une soirée régionale exceptionnelle, diffusée en direct et déclinée simultanément dans les neuf antennes régionales. À Amiens, les bénévoles et partenaires de l’association ont célébré en même temps les trois ans de l’antenne de la Somme.

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Jean-Jacques Leroux et Bruno Albanese, respectivement référent et coordinateur de l’antenne de la Somme. © Benoit Maleplate

Jean-Jacques Leroux et Bruno Albanese, respectivement référent et coordinateur de l’antenne de la Somme. © Benoit Maleplate

Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>En direct de la Banque de France de Lille, l’association régionale de 60 000 Rebonds a célébré ses dix ans d’action avec toutes ses antennes locales connectées en visio. Vue de Picardie, ils étaient une quinzaine à Compiègne, autant à Saint-Quentin et une vingtaine à Amiens. Au niveau national, l’association a été créée il y a 15 ans. 60 000, c’est le nombre d’entrepreneurs qui subissaient une liquidation judiciaire à cette époque en France et que l’association pouvait aider à rebondir professionnellement et personnellement. «<em>Aujourd’hui, on pourrait parler de 70 000 rebonds</em>», souf.

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