Les Rencontres Dirigeants de Dynabuy ont rassemblé 25 participants lors d’une matinée organisée à Amiens. Les échanges ont pris la forme de tours de table permettant à chacun de présenter son entreprise, son activité et ses services. Cette rencontre visait à favoriser les contacts entre professionnels et à créer des opportunités de collaboration.

Le dispositif s’adresse aux dirigeants d’entreprise et aux responsables commerciaux, quelle que soit la taille de leur structure. Selon Dynabuy, ces rendez-vous doivent faciliter la prospection, élargir le portefeuille de contacts et favoriser les mises en relation entre entreprises. Le réseau, qui revendique plus de 100 agences en France, propose également un accompagnement pour structurer les présentations commerciales et identifier des possibilités de coopération. Les rencontres reposent sur des échanges entre participants et peuvent réunir des professionnels de secteurs d’activité différents.



Deux rendez-vous programmés en octobre et novembre

Dynabuy annonce une prochaine rencontre en visioconférence le mercredi 21 octobre 2026, de 8h30 à 10h. Cette session est ouverte aux participants de toute la France, avec une capacité annoncée de 12 places. Une autre matinée est prévue le mardi 10 novembre, de 9h à 12h, chez Mamatte Boulangerie Café, au 1 avenue de l’Arc, à Longueau.

L’inscription est obligatoire pour ces deux rendez-vous. Les professionnels intéressés peuvent réserver leur place pour la session en ligne et pour la rencontre à Longueau. Ces événements s’inscrivent dans le cadre du programme national des Rencontres Dirigeants de Dynabuy, destiné à mettre en relation les acteurs économiques et à soutenir leurs démarches de développement commercial.