Il y a tout juste un mois, la marque de certification d'hébergements Gîtes de France annonçait les lauréats des trophées clients 2025. Cette récompense se base sur les avis déposés par les clients et concerne les lieux ayant obtenu au minimum de 4,9/5. C'est le cas du gîte du château de la Butte, situé à Breteuil et appartenant à la communauté de communes de l'Oise picarde (CCOP).

«C'est une belle mise en avant, cela vient surtout récompenser le travail et l'engagement des équipes qui assurent quotidiennement l'entretien des lieux et gèrent les arrivées et les départs des visiteurs» souligne Karolyne Pérot, en charge de la communication et du tourisme au sein de CCOP. «C'est très satisfaisant pour le territoire, c'est une belle visibilité» ajoute de son côté Marc Cagnard, vice-président de la CCOP, en charge des médiathèques, de la lecture publique et des ateliers d'arts.

Un lieu où l'on se rassemble

Situé en centre-ville de Breteuil, le gîte du Château de la Butte dispose de huit chambres, dont deux avec un accès PMR, et peut accueillir jusqu'à 15 personnes. «Cela peut paraître étonnant, mais sur notre territoire, nous bénéficions de deux autres gîtes de la même capacité» observe Marc Cagnard. Apprécié par les familles, le Château de la Butte attire essentiellement des Franciliens, mais aussi des locaux qui aiment se rassembler ici pour des réunions familiales.

«Même si nous avons beaucoup de demandes pour des mariages, nous n'accueillons pas de grands événements. Ce lieu est apprécié pour des retrouvailles familiales, généralement, parce qu'il est assez central» pointe Karolyne Pérot. Très demandé lors des week-ends entre les mois d'avril et de septembre, le gîte est aussi plébiscité pour les fêtes de fin d'année. «Cela fait quatre ans que la même famille le loue pour Noël, nous avons pas mal d'habitués qui reviennent. Nous avons aussi quelques entreprises par an, qui rassemblent leurs commerciaux dans la salle de réunion» précise-t-elle.

Une équipe engagée

Il y a longtemps, il a été question de transformer ce bâtiment, qui appartenait à un particulier et qui était inoccupé pendant plus de 20 ans, en musée. «Ce projet a été abandonné puisque le musée a finalement été implanté à Vendeuil-Caply» explique Karolyne Pérot. La communauté de communes décide de réhabiliter entièrement la bâtisse et de la transformer en gîte. «Nous avons ouvert en octobre 2019 et nous avons tout de suite fait le choix d'être affiliés à Gîtes de France, d'abord pour l'image de la marque, qui est très connue et très identifiée, mais aussi pour le côté pratique : toutes les réservations passent par eux» détaille-t-elle.

Au quotidien, ce sont les équipes techniques et des espaces verts qui entretiennent le château et son hectare de terrain. «Nous sommes vraiment dans l'amélioration continue, nous prenons en compte, quand cela est possible, les avis laissés» indique Karolyne Pérot, qui insiste également sur le sens du service des trois personnes chargées du ménage et de l'accueil. «En cas de besoin, nous intervenons très rapidement, puisqu'il y a un système d'astreinte. C'est tout ça qui fait la différence» conclut Karolyne Pérot.