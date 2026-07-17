



Le 28 août, le Club des Docks Numériques propose une nouvelle rencontre à Dijon. Destiné aux dirigeants, entrepreneurs et porteurs de projet, cet événement portera sur la manière de construire et d'utiliser un réseau professionnel comme un levier de développement. La matinée sera animée par Taldja Belhiacine, entrepreneure, qui partagera son expérience à travers des projets menés en Algérie puis en France.





Un parcours entrepreneurial au cœur des échanges





Après avoir développé une entreprise de cosmétiques en Algérie, Taldja Belhiacine a cofondé en 2024, avec Aboubakri Sao, la startup EdTech CACTUS FRANCE. L'entreprise développe une application dédiée à l'apprentissage de l'orthographe pour les élèves de primaire et les collégiens. Elle reviendra sur les différentes étapes de ce projet, notamment le développement du produit, l'intégration au programme French Tech Tremplin en 2025 et les premières collaborations avec des clients institutionnels.





En parallèle, elle a également créé TB Business Club, une communauté d'entrepreneurs dédiée à la mise en relation, au partage d'expériences et au développement d'affaires.





Des conseils pratiques pour développer son activité





Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques seront abordées : comment construire un réseau de façon méthodique, transformer les contacts en opportunités, développer plusieurs projets tout en entretenant des relations durables et identifier les bonnes pratiques à adopter. Comme lors des précédentes éditions du Club des Docks Numériques, les échanges avec les participants, les questions-réponses et un déjeuner convivial viendront compléter cette rencontre.







