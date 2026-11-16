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À Florange, une journée pour sécuriser l’usage des trottinettes électriques

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La Ville de Florange organise, en partenariat avec le collège Louis Pasteur, le pôle de sécurité de la préfecture de la Moselle et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), une journée de sensibilisation aux risques liés à l’usage des trottinettes électriques. Prévue le vendredi 20 novembre 2026, de 9h à 16h30, devant le collège, elle réunira 130 collégiens de Florange.


La Gazette Moselle

Par LGFR

La Gazette Moselle

Publié aujourd'hui à 13h44
© Miljan Živković / Adobe Stock

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Cette initiative s’adresse prioritairement aux élèves de quatrième, âgés d’environ 14 ans, âge légal minimum en France pour conduire une trottinette électrique ou tout autre engin de déplacement personnel motorisé (EDPM). Son objectif est de transmettre, de manière concrète et interactive, les règles du code de la route et les comportements indispensables à la sécurité de tous les usagers. Quatre ateliers sont proposés : information avec la préfecture et la police municipale, pratique sur un parcours dédié, simulation d’un choc accidentel avec un véhicule sur plan incliné, puis intervention de secours animée par les pompiers. Ces derniers partageront également l’expérience de victimes d’accidents de trottinette.

La démarche s’inscrit dans une politique locale de sécurisation des EDPM. La municipalité a pris un premier arrêté le 3 septembre 2026, avant un second texte de la préfecture, pris le 16 octobre 2026 rendant obligatoire le port d’un casque conforme à la réglementation et prévoit des sanctions en cas de non-respect des règles en vigueur. La journée doit permettre de diffuser les bonnes pratiques avant l’application de ces mesures et d’accompagner les jeunes usagers. La Ville souhaite renouveler et développer l’opération au cours des prochaines années, afin d’ancrer durablement une conduite plus responsable.

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