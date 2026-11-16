L’École nationale supérieure des Arts et Métiers (Ensam) de Cluny est le premier établissement d’enseignement supérieur de Saône-et-Loire à adopter le dispositif Campus sans tabac. Depuis la rentrée de septembre, fumer ou vapoter est uniquement autorisé dans un espace aménagé à cet effet. Le préfet du département, Dominique Dufour, a officiellement inauguré cette initiative lundi 9 novembre 2026.



Le dispositif concerne environ 680 étudiants et 120 membres du personnel, dont des enseignants, des chercheurs et des agents administratifs. Un abri extérieur a été installé pour regrouper les fumeurs dans un seul endroit. Les autres espaces de l’établissement sont désormais sans tabac. L’aménagement de cet espace et la mise en place de la signalisation ont représenté un investissement de 3 000 euros pour l’école.



Prévenir plutôt que sanctionner

Au-delà de cette restriction, le programme repose sur la sensibilisation et l’accompagnement. L’infirmière de l’établissement propose notamment des consultations gratuites aux personnes souhaitant arrêter de fumer. L’association Avenir santé participe également à la mise en œuvre du dispositif et forme chaque année des étudiants ambassadeurs chargés de sensibiliser leurs camarades.

Cette initiative vise aussi à éviter que les nouveaux étudiants commencent à fumer pendant leurs études. Quatre établissements de Bourgogne-Franche-Comté disposent déjà du label Campus sans tabac. Avenir santé souhaite désormais étendre le programme à d’autres établissements d’enseignement supérieur de la région.