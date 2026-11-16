Trois ans après une enquête accablante, Amnesty International a de nouveau dénoncé lundi dans un rapport les conditions de recrutement et de travail des travailleurs migrants employés dans les entrepôts du géant américain Amazon en Arabie saoudite.

Si l'organisation de défense des droits humains reconnaît des "améliorations" en trois ans, "les travailleurs migrants demeurent vulnérables à l'exploitation dans le cadre du modèle d'embauche d'Amazon" dans le royaume, écrit-elle dans ce rapport.

Elle met en particulier en cause le recours par Amazon à des entreprises pour sous-traiter l'embauche de travailleurs étrangers.

L'ONG s'est notamment appuyée pour ce nouveau rapport sur les témoignages, recueillis entre septembre 2025 et mars 2026, de 24 travailleurs migrants originaires d'Inde et du Népal, embauchés par trois sociétés de recrutement pour travailler dans un entrepôt d'Amazon à Ryad.

La quasi-totalité des travailleurs interrogés ont indiqué qu'Amazon pouvait mettre fin à leur mission à tout moment, une procédure que beaucoup assimilent à un licenciement.

Les employés restent alors liés à l'agence de recrutement qui parraine leur visa — dans le cadre du système saoudien de la kafala (parrainage) —, les laissant "sans travail ni salaire pendant des semaines ou des mois, tout en étant incapables de rentrer chez eux ou de changer librement d'emploi", relève Amnesty.

Certains ont indiqué que ces agences limitaient leur possibilité de changer d'employeur ou faisaient pression pour qu'ils acceptent des emplois moins bien rémunérés, plutôt que de faciliter leur rapatriement.

"Pour mettre fin à ces abus, Amazon doit cesser de recourir à des sociétés de recrutement tierces et employer directement les travailleurs", a plaidé Marta Schaaf, directrice du programme Justice climatique, économique et sociale et responsabilité des entreprises à Amnesty International, appelant également les autorités saoudiennes à démanteler totalement le système de parrainage de la kafala.

Dans sa réponse, citée par Amnesty, Amazon a affirmé avoir renforcé le contrôle de ses sous-traitants grâce à des audits et des mécanismes de plainte, précisant exiger d'eux qu'ils versent les salaires dus, facilitent les transferts vers d'autres employeurs ou prennent en charge les frais de rapatriement en fin de mission.

Le groupe américain a reconnu les risques liés au système saoudien de visas de sortie et de retour, tout en soulignant que ce dispositif relève des autorités et qu'il dispose de "moyens limités" pour suivre la situation des travailleurs une fois qu'ils quittent ses entrepôts.

Amnesty avait publié en 2023 un premier rapport sur la situation des travailleurs migrants employés par Amazon.

Dans la foulée, le géant américain avait accepté de rembourser plus de 2,45 millions de dollars à 1.180 employés ou ex-employés qui avaient dû payer des frais de recrutement indus, souligne Amnesty dans son rapport.