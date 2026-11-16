"Martyre de l'A10" : un "important dispositif de sécurité" déployé pour la fin du procès

Un important dispositif de sécurité sera déployé lundi et mardi autour du tribunal judiciaire de Blois, à l'approche de la fin du procès des parents de la petite Inass Touloub, a annoncé lundi la préfecture de Loir-et-Cher.

"Aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré aux abords du tribunal", a affirmé le préfet, Joseph Zimet, dans un communiqué, diffusé en amont d'un rassemblement à la mi-journée, organisé à l'appel du collectif Mouv'Enfants.

M. Zimet a annoncé la mise en place d'un "important dispositif de sécurité" et précisé que "les éventuels auteurs de violences ou de troubles à l'ordre public seront interpellés et s'exposeront à des poursuites".

"La justice se rend dans l'enceinte du tribunal, pas dans la rue. Elle doit pouvoir travailler et rendre son verdict dans la sérénité", a insisté le préfet.

Le procès d'Ahmed Touloub, 74 ans, et Halima El Bakhti, 72 ans, jugés depuis deux semaines devant la cour d'assises du Loir-et-Cher pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort de leur fille Inass en 1987, s'est ouvert dans un climat de tension.

Le 2 novembre, une poignée de membres du collectif Mouv'Enfants, qui avait organisé une action devant le tribunal avant l'ouverture de l'audience, avait suivi l'accusée, la menaçant sur une centaine de mètres à sa sortie du palais de justice et en criant "Justice pour Inass" ou "la honte".

Une enquête a alors été ouverte et la sécurité des accusés renforcée.

Des "comportements inacceptables", qui "portent atteinte à la dignité des débats et au respect dû à la mémoire de l'enfant", selon le préfet.

"On n'est pas violents, on ne veut pas de vengeance", s'est défendu lundi à la mi-journée le président du collectif Mouv'Enfants, Arnaud Gallais.

Quelques dizaines de personnes ont participé au rassemblement, brandissant des dessins représentant Inass ainsi que des pancartes réclamant "justice pour Inass".

"C'est une honte la manière dont cette petite continue à vivre son calvaire, 39 ans après les faits", a déclaré au micro M. Gallais, dénonçant une "impunité complète" et des violences "systémiques" faites aux enfants.

Le verdict est attendu mardi en fin de journée.