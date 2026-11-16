Corse: deux jeunes ayant profané une statue de la Vierge jugés lundi

Vidéo sur les réseaux sociaux, traque, manifestation avec cercueil et exfiltration: deux jeunes hommes, qui s'étaient filmés en train de profaner une statue de la Vierge à Porto-Vecchio début octobre, sont jugés lundi après-midi à Ajaccio dans une affaire qui a suscité une forte indignation en Corse et au-delà.

Plus d'un mois après les faits, les deux travailleurs saisonniers, Enzo, 21 ans, et Johan, 24 ans, poursuivis pour "dégradations graves en réunion de la statue de la Vierge Marie au préjudice de la paroisse et de la mairie de Porto-Vecchio" mais aussi pour "exhibition sexuelle", vont comparaître devant le tribunal correctionnel en visio-conférence, a indiqué à l'AFP la procureure d'Ajaccio Fanny Floquet.

Ils encourent cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Tout débute dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Aux alentours de 3 heures du matin, une patrouille de gendarmes constate qu'une statue de la Vierge, installée sur un rond-point de Porto-Vecchio en Corse-du-Sud, a été dégradée et renversée. Elle contrôle deux jeunes, ivres, à proximité, sans pouvoir immédiatement les relier aux faits, relate à l'AFP une source proche de l'enquête.

Ayant pris leur identité et leur lieu d'hébergement dans un camping voisin, les gendarmes vont rapidement les chercher au petit matin lorsqu'une vidéo, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par les auteurs eux-mêmes, choque bon nombre de Corses dont l'hymne, le Dio vi Salvi Regina, est dédié à la Vierge Marie.

On y voit Enzo, qui se présente également comme un influenceur, "suspendu à la statue, mimant un acte sexuel en tenant des propos à connotations sexuelle et sexiste", décrit le parquet d'Ajaccio.

Appels au lynchage

La vidéo est très vite partagée sur les réseaux sociaux assortie d'appels à attraper les deux saisonniers employés dans l'hôtellerie-restauration, voire "à leur faire la peau".

La classe politique condamne unanimement cette profanation, sur une île méditerranéenne où se pratique un catholicisme fervent. Certains appellent au calme comme l'ancien président de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni en dénonçant "les appels au lynchage".

Trop ivres pour être entendus immédiatement selon une source proche de l'enquête, les deux hommes sont placés en garde à vue à la gendarmerie de Porto-Vecchio devant laquelle un véritable cercueil, portant les noms des deux auteurs, est amené lors d'un rassemblement de plusieurs centaines de personnes. Cette image choquera également mais n'a pas fait l'objet de poursuites, a précisé la procureure.

Transférés à Ajaccio, ils seront mis en examen et placés sous contrôle judiciaire avec "départ immédiat de Corse", avait-elle annoncé dans un communiqué.

Après avoir été refusés à bord d'un avion Air Corsica par le commandant de bord puis d'un hôtel, les deux prévenus ont été pris en charge par les autorités avant de pouvoir quitter l'île à bord d'un avion qui "avait amené un détenu pour un procès et devait repartir à vide", a précisé à l'AFP une source sécuritaire en précisant qu'ils avaient payé les taxes aéroportuaires.

Dans un entretien accordé dimanche à La Dépêche du Midi, Enzo a affirmé regretter son comportement: "J'ai terriblement honte de mon acte et je n'ai jamais voulu offenser les personnes croyantes. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de tous les Corses et des habitants de Porto-Vecchio. J'ai réalisé la gravité de ce que j'ai fait et je le regrette profondément".