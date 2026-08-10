À Ham, les entreprises de l’Aisne préparent leurs actions pour 2027

Le Club Les Entreprises s’Engagent de l’Aisne organisera sa rencontre annuelle jeudi 8 octobre 2026, à l’École de production Flamme de Ham. Dès 9h00, dirigeants, responsables RH, acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion seront invités à échanger autour des actions menées sur le territoire. La matinée débutera par un accueil café et des visites de l’établissement, organisées en petits groupes.

Les participants reviendront ensuite sur les initiatives conduites en 2026 et les entreprises engagées pourront présenter leurs expériences. Le programme prévoit également une présentation des quatre Écoles de Production du territoire, situées à Château-Thierry, Compiègne, Ham et Vervins.



Construire 2027

Cette rencontre devra aussi permettre aux membres de partager leurs pratiques et de développer leurs relations. Les échanges porteront notamment sur les liens entre entreprises et jeunes en formation, ainsi que sur les actions en faveur de l’emploi et de l’inclusion. À partir de 11h15, un temps sera consacré aux rencontres entre participants et au partage d’expériences.

La journée se poursuivra autour d’un déjeuner convivial à 12h30. Les organisateurs souhaitent profiter de ce temps collectif pour définir les priorités et projets du club pour 2027. A noter que le port d’équipements de protection sera obligatoire pour les visites des ateliers de l’école.