Installée grâce à un investissement de 100 millions d’euros, l’usine propose aujourd’hui plus de 80 références, avec différentes dimensions, finitions et formes de bords. De nouvelles solutions, notamment pour les couleurs et les systèmes de pose, sont également en préparation pour 2027. La production doit encore évoluer dans les prochains mois. Le site passera prochainement à quatre équipes, ce qui portera ses effectifs à plus d’une cinquantaine de salariés.

6 500 m² de panneaux photovoltaïques installés

Depuis cet été, le site d’Illange accueille également une importante installation photovoltaïque. 6 500 m² de panneaux solaires ont été posés sur près de la moitié de la toiture. Mise en service à la fin du mois d’août, cette installation affiche une puissance de 1 320 kWc. D’après les estimations réalisées par l’entreprise, elle pourrait couvrir un peu plus de 20 % de la consommation électrique annuelle de l’usine. Le site fonctionne entièrement à l’électricité et ne recourt pas aux énergies fossiles. Cette orientation lui avait valu le Prix Choose France 2024 dans la catégorie «Transition écologique et décarbonation».

Avec cette usine, Knauf Ceiling Solutions renforce sa présence industrielle en France. Le groupe dispose également d’un site de production de dalles en fibre minérale à Pontarlier, dans le Doubs, ainsi que de deux usines dédiées aux systèmes d’ossature à Dreux et Valenciennes.