"Miki entre sur la scène, elle a un chapeau de cowboy", glisse une voix dans le casque porté par Saliha, une spectatrice déficiente visuelle qui fuyait les festivals avant de tester, à Rock en Seine, un dispositif d'audiodescription la plongeant dans le concert.

"Ça fait tellement d'années que je n'ai pas fait de festival que là, j'ai bien l'intention de m'éclater parce que c'est un dispositif juste... Ouah !", s'enthousiasme cette Parisienne de 56 ans, férue de musique.

A Rock en Seine, qui s'est ouvert mercredi au domaine de Saint-Cloud près de Paris, Saliha ne perd pas une miette de la performance de la chanteuse franco-coréenne en pleine ascension avec ses titres énergiques dont "Particule".

Installée sur une plateforme dédiée et équipée d'un boîtier et d'un casque fournis par l'association Valentin Haüy, pionnière de l'audiodescription en France, elle reçoit en direct des informations sur le concert: l'apparence de l'artiste, sa tenue, ses musiciens, ses interactions avec le public ou encore le décor.

"Pourquoi audiodécrire un concert ? C’est de la musique, ça s'entend. Mais aujourd'hui un artiste livre autre chose que des chansons" et ne pas percevoir cet univers entretient "un état de frustration", explique Anne-Gaël Tardieu, référente accompagnement en accessibilité des festivals pour Valentin Haüy.

Déjà partenaire de manifestations culturelles dont Les Francofolies, l'association s'est engagée cette année avec Rock en Seine. Elle met à disposition son matériel, simple d'utilisation.

"L'audiodescription des concerts faisait partie d'un des services qui nous manquait et qu'on avait envie de tester", souligne Laura Wengrow, responsable partenariats et RSE (responsabilité sociétale des entreprises) de Rock en Seine, qui propose déjà notamment des gilets vibrants et du chansigne pour rendre les concerts plus inclusifs.

Le festival se charge lui de la partie technique, car "il y a des questions de fréquence pour les boîtiers-casques, et pour que la personne qui audiodécrit puisse parler sans latence auprès du public concerné", explique-t-elle.

Spider-Man et scorpion géant

Dans un préfabriqué, la comédienne voix Raphaëlle Valenti vient de décrire, en live et dans "une concentration extrême", le concert de Miki, assise devant quatre écrans.

"Mon cerveau doit se démultiplier: je dois voir, comprendre, trouver le mot, le dire au bon moment", dévoile cette audiodescriptrice reconnue, capable de raconter comment l'artiste, juchée sur un cube au milieu de la foule, entraîne le public dans la danse.

"Elle est comme une statue sur son piédestal au milieu de ses fans" puis "pieds joints, elle tourne sur elle-même, des cercles humains se forment autour d'elle !", avait-elle décrit un peu plus tôt, d'une voix chaleureuse, jamais excessive. "Ce n'est pas moi l'artiste" donc "je ne dois pas m'imposer", souligne-t-elle.

"Elle a une voix super agréable", acquiesce Saliha. "Elle a été mes yeux et ça c'est génial, parce qu'il se passait beaucoup de choses apparemment" sur scène.

Du scorpion géant, principal élément de décor, au Spider-Man surexcité s'invitant à la fin du show, la spectatrice n'a rien loupé. "Cette histoire de scorpion, ça avait l'air assez ludique et Spider-Man, je sais pas ce qu'il fichait celui-là, mais il avait l'air bien +destroy+. C'est fun!", sourit la festivalière.

A Rock en Seine, un concert est proposé en audiodescription tous les jours jusqu'à celui de The Cure, dimanche.

Raphaëlle Valenti, fan du groupe de Robert Smith, oeuvrera lors de ce show de 2H30 en binôme avec Morgan Renault, autre auteur-narrateur du dispositif.

"Ça va être un moment extraordinaire de partager ça avec le public déficient visuel, c'est un vrai cadeau pour moi", confie-t-elle. "C'est ça l'audiodescription, c'est le partage des émotions."