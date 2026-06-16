À Tergnier, la municipalité réglemente la circulation des trottinettes

Face aux incidents qui se multiplient sur la commune de Tergnier, le maire Aurélien Gall, a décidé «de siffler la fin de la récré». Le 8 juin dernier dans son bureau l’élu a décidé de communiquer sur la signature officielle de l’arrêté municipal qui vient rappeler aux usagers d’engins de déplacement personnel motorisés les règles du Code de la route auxquels ils doivent se soumettre. L’objectif recherché avec cet arrêté municipal qui a pris effet dès le 12 juin dernier, explique le maire de Tergnier, est «de rappeler la règle autant pour la sécurité des utilisateurs que pour celle de l’ensemble des Ternois, la cohabitation devient de plus en plus compliquée».

À chacun sa place

Aurélien Gall et Philippe Delacourt, conseiller municipal délégué à la prévention et à la protection des Ternois, ont souhaité élargir ce rappel de la réglementation relative à la circulation des trottinettes et autres engins de déplacement personnel, aux aires et installations piétonnes de la ville : «La circulation des engins de déplacement personnel motorisés et cyclomobiles légers est strictement interdite dans les aires piétonnes. Les utilisateurs peuvent circuler en mettant pieds à terre avec leur EDPM ou leur cyclomobile léger tenu en main».

Et de lister les espaces concernés : le parc des Buttes-Chaumont, le parc Scellier, les cimetières,…la base nautique de La Frette, la Ferme pédagogique, l’ensemble des places communales, le complexe Léo-Lagrange, le complexe Lentin (hors skatepark). La réflexion des élus ternois a également porté sur la réglementation concernant la sécurité des utilisateurs, finalement décision a été prise de ne pas réglementer le port du casque, l’arrêté rappelle malgré tout «que le port du casque est recommandé en agglomération, et qu'il est obligatoire hors agglomération». Policiers nationaux, municipaux et ASVP ont, dès le 12 juin, procédé aux premiers contrôles à titre préventif avant de passer à la verbalisation des contrevenants.