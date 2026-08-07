Le mercredi 12 août, la Ville de Château-Thierry invite les habitants et les visiteurs à venir observer une éclipse solaire partielle à 90 %. À partir de 17h30, le château médiéval accueillera gratuitement une programmation mêlant observation du ciel, musique, poésie et activités familiales. Le point culminant de l’éclipse est attendu vers 20h20. Installé sur les hauteurs de la ville, le château offrira un cadre adapté pour profiter de ce phénomène astronomique, puis observer le ciel à la tombée de la nuit. Pour permettre au public de profiter du phénomène dans de bonnes conditions, la Ville distribuera gratuitement des lunettes spéciales éclipse, dans la limite des stocks disponibles.

Musique et poésie...

Plusieurs animations seront proposées au public comme la Scène du Soleil avec des artistes et musiciens qui proposeront une programmation mêlant lectures de poèmes, fables de Jean de La Fontaine et intermèdes musicaux à la harpe, au violon, au saxophone et avec un ensemble instrumental. Une parenthèse artistique pour accompagner l’observation de l’éclipse dans une ambiance contemplative. Le public retrouvera aussi une boîte à poèmes participative, pour permettre à chacun de partager ses propres créations, le Bibliambule avec une sélection d’ouvrages consacrés à l’astronomie et à la nature et des ateliers créatifs destinés aux enfants.

Après l’éclipse, la soirée se poursuivra avec l’observation de la Nuit des étoiles filantes. Le public pourra s’installer dans les espaces verts du château et profiter du ciel nocturne. Chacun est invité à venir avec une couverture pour s’installer confortablement. Une buvette et une offre de restauration seront également proposées sur place tout au long de la soirée.

«Une éclipse solaire partielle à 90 %, puis une Nuit des étoiles filantes : le 12 août sera l’occasion de vivre deux phénomènes astronomiques rares et de prendre le temps de regarder ensemble ce qui se passe dans le ciel, explique Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry. Nous avons souhaité organiser cette soirée au château médiéval pour offrir au public un cadre privilégié d’observation, tout en proposant un rendez-vous culturel et familial. C’est aussi une manière de faire vivre ce site autrement, en permettant aux Castelthéodoriciens et aux visiteurs de s’y retrouver, de découvrir des artistes et de partager ensemble un moment particulier autour du ciel et de notre patrimoine».