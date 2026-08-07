La plateforme nationale Ma Sécurité permet aux habitants d’Autun de transmettre des informations sur les rodéos urbains répétés. Le dispositif vise à fournir aux services de police et de gendarmerie des éléments utiles à leurs enquêtes, tout en préservant la confidentialité des témoins.

Les utilisateurs peuvent notamment préciser les lieux concernés, les jours et horaires habituels, le type de véhicules utilisés ou encore le nombre de participants. Les éventuels lieux de stationnement ou de stockage des véhicules peuvent également être indiqués. Ces renseignements doivent permettre aux forces de l’ordre de mieux cerner le phénomène et de préparer des opérations adaptées.



Le 17 en cas d’urgence

Les informations recueillies peuvent contribuer à identifier les personnes impliquées et à organiser des contrôles. Selon les circonstances et le cadre légal, elles peuvent aussi faciliter des interpellations ainsi que la saisie ou la confiscation des véhicules.

Le formulaire n’est toutefois pas destiné aux rodéos en cours. Lorsqu’un tel événement se déroule au moment du signalement, les témoins doivent contacter directement le 17 afin de permettre une intervention rapide. Pour les faits récurrents, le signalement peut être effectué à tout moment sur la plateforme Ma Sécurité.



