Pourquoi faire un live ?



Voilà désormais six mois que j'ai eu l'honneur d'être élu maire d'Abbeville par les Abbevillois. Lors de ma campagne électorale, j'ai organisé plusieurs live pour répondre à leurs questions sur mon programme et sur ma vision pour la ville. Je me suis également engagé à revenir vers eux régulièrement sur ce format. Il est donc temps de tenir cet engagement en échangeant avec eux sur ces six premiers mois. Je renouvellerai cet exercice.

Vous attendez vous à avoir beaucoup de questions sur la hausse des impôts fonciers ?

Il y en aura, assurément. Il est normal que des administrés s'interrogent sur cette hausse, bien que nous ayons déjà évoqué les raisons qui ont contraint ce choix. Mais il est important d'y revenir à cette occasion, car nous avons effectivement, avec le bureau et le conseil communautaire, fait un choix politique en portant plutôt cette hausse sur la taxe sur les résidences secondaires.

Quel bilan tirez vous de vos six mois comme maire et président de la Communauté d’agglomération de la baie de Somme ?

Ce furent six mois très intenses, notamment car nous avons dû prendre des décisions difficiles en extrême urgence dès les premiers jours pour sauver la communauté d’agglomération de la baie de Somme de la mise sous tutelle. C'en sont suivis d'autres sujets et urgences à traiter où, je le crois, nous n’avons pas démérité. Je pense par exemple au maintien d'Abbeville Plage, malgré une réduction drastique du budget consacré, au doublement des marchés nocturnes, à la diffusion de la coupe du monde de football sur grand écran, à la gratuité de la piscine pendant la canicule, aux rencontres avec les entreprises et les vidéos qui les promeuvent, au travail en cours sur la mutualisation ville/communauté d’agglomération de la baie de Somme, au nouveau projet du musée ou encore au choix de réduire nos indemnités et la voiture de fonction du maire en cette période où chacun doit faire des efforts.

Pour accéder au live : se connecter sur le compte officiel Facebook de la ville et sur celui d'Angelo Tonelli ainsi que sur le compte officiel TikTok de la ville et ceux d'Angelo Tonolli.







