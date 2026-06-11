"Nous sommes en train d'assister sous nos yeux à l'effondrement de l'institution judiciaire", a estimé jeudi le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui dénonce un "déni" du gouvernement.

Selon le député du Nord, également vice-président de l'Assemblée nationale, elle "s'écroule, d'abord par le déni pendant des années" de l'exécutif, pointant du doigt un "déni sur la pédocriminalité" qui "prive la justice de moyens".

"On a le sentiment aussi d'une institution dans laquelle personne n'est jamais responsable de rien. Vous ne trouvez personne pour assumer. Monsieur Darmanin n'assume pas. Vous ne trouvez pas de magistrats qui peuvent assumer puisque de toute façon les magistrats ne sont pas sanctionnés ou sanctionnables réellement", a-t-il ajouté sur France 2.

Le vice-président du RN dénonce une institution judiciaire "verrouillée de toute part" et propose l'ouverture du "recrutement de la magistrature à des gens beaucoup plus différents" pour augmenter le nombre de magistrats.

"Ça fait dix ans (qu'ils sont au pouvoir, ndlr), à quel moment n'ont-ils pas pris conscience de la nécessité de sauver la justice de sa clochardisation", a fustigé M. Chenu reprenant l'expression de Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI.