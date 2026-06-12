Aisne : cycle sur les écomatériaux

Le CAUE de l’Aisne mettra en place un cycle intitulé «Construire et rénover avec les écomatériaux», programmé de juin 2026 à septembre 2027. La première rencontre se tiendra le 23 juin à Bernoy-le-Château, sous forme de table ronde. Elle réunira des acteurs publics, des professionnels du bâtiment et des structures techniques autour des enjeux liés aux matériaux biosourcés, géosourcés et agrosourcés. Ce dispositif comprendra huit sessions réparties sur plus d’un an, associant conférences, visites de terrain, ateliers et expositions. Les échanges porteront sur l’état des filières locales, les pratiques de construction durable ainsi que les retours d’expérience issus de projets déjà réalisés. Plusieurs partenaires institutionnels et techniques du territoire de l’Aisne seront associés à cette démarche, dont des organisations professionnelles du bâtiment et des acteurs de la recherche. L’objectif affiché sera de structurer davantage l’offre locale de matériaux et de favoriser leur intégration dans les projets de construction et de rénovation.

Bâtiment : accélération de la transition bas carbone

À l’échelle nationale, la transition vers des modes de construction plus durables s’accélère sous l’effet des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur du bâtiment représente une part importante de l’empreinte carbone globale, en raison de la production de matériaux conventionnels et de la consommation énergétique des ouvrages. Les pouvoirs publics encouragent le recours à des solutions bas carbone, notamment via la réglementation environnementale des constructions neuves et la promotion des matériaux issus de ressources renouvelables ou locales.