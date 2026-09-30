Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en septembre, à 6,4%, alors que le redémarrage saisonnier attendu à l'automne est resté poussif, a indiqué mercredi l'Agence fédérale pour l'emploi.

En données brutes, moins représentatives mais très commentées dans le débat public, le nombre de chômeurs a baissé de 67.000 personnes sur un mois, repassant sous la barre des trois millions, qui avait été franchie en juillet.

En données corrigées des variations saisonnières (CVS), le nombre de personnes sans emploi a grimpé de 12.000 sur un mois.

"En septembre, le marché du travail bénéficie habituellement d'un regain d'activité saisonnier à l'automne. Mais cette année, le démarrage reste poussif", a déclaré devant la presse la présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi allemande, Andrea Nahles.

Dans l'ensemble, le marché du travail poursuit actuellement la tendance observée ces derniers mois.

"L'amélioration de la conjoncture, mise en évidence par les récentes données sur la croissance du PIB, ne se traduit pas encore sur le marché de l'emploi", a-t-elle expliqué.

À quelques jours de la fête de l'Unité allemande, le 3 octobre, l'Agence fédérale pour l'emploi souligne le rapprochement progressif des marchés du travail de l'Est et de l'Ouest.

"Depuis longtemps, les taux de chômage les plus élevés ne se trouvent plus dans les Länder de l’ex-RDA, mais en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest)", a relevé Mme Nahles.

Cette région affichait un taux de chômage de 7,9% en septembre, avec plus de 15% à Gelsenkirchen, un ancien bastion minier en difficulté.