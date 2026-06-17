Malgré un contexte moins favorable marqué par la réduction des aides publiques à l’apprentissage, les entreprises du commerce des Hauts-de-France continuent de miser sur l’alternance pour préparer leurs recrutements. En 2025, 11 590 contrats d’apprentissage et de professionnalisation ont été signés dans la région, confirmant la place centrale du secteur dans l’insertion professionnelle des jeunes et la formation aux métiers du commerce. Avec 149 563 salariés et 7 577 entreprises, il demeure l’un des principaux employeurs régionaux. Les Hauts-de-France représentent à eux seuls 11 % des contrats en alternance signés dans le commerce en France, ce qui place la région au deuxième rang national pour les recrutements en apprentissage, derrière l’Île-de-France.

Sur les 11 590 contrats conclus l’an dernier, 10 428 relèvent de l’apprentissage et 1 162 du contrat de professionnalisation. Si le volume global enregistre une légère baisse de 2 % par rapport à 2024, la dynamique reste solide dans un contexte économique plus contraint. «En 2025, les entreprises du commerce ont continué d’ouvrir leurs portes aux jeunes et d’investir massivement dans l’alternance», a souligné Frédérique Vanbeversluys, déléguée régionale Hauts-de-France de l’Opcommerce. Selon elle, ce système demeure un levier essentiel pour répondre aux besoins en compétences des entreprises tout en favorisant l’accès à l’emploi et à la qualification.

Les TPE très engagées

Dans la région, le recours à l’alternance concerne toutes les tailles d’entreprises. Les très petites entreprises apparaissent particulièrement engagées : 36 % des structures de moins de onze salariés ont recruté un apprenti et 4 % ont eu recours à un contrat de professionnalisation. Les grands groupes restent également mobilisés. Parmi les entreprises de plus de 300 salariés, 33 % ont accueilli un apprenti tandis que 69 % ont recruté en contrat de professionnalisation.