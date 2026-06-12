Amiens : la bibliothèque Édouard David rouvre ses portes

Après une longue période de reconstruction, la bibliothèque Édouard David entre dans une nouvelle phase de son histoire. Les dernières collections, jusqu’alors conservées au Diapason, rejoignent progressivement les rayonnages du nouvel équipement, dont l’ouverture au public est programmée le 27 juin. À cette occasion, les équipes des Bibliothèques d’Amiens Métropole proposeront une journée inaugurale rythmée par des animations musicales, des chorales, une fanfare et diverses activités destinées à faire découvrir les nouveaux espaces aux habitants.

Le nouvel établissement a été conçu pour répondre à l’évolution des usages et des attentes du public. Au-delà des collections de livres, il propose des espaces numériques, des postes informatiques, des jeux vidéo, des supports musicaux ainsi que des lieux favorisant la lecture, le travail individuel et les échanges.

Un investissement au service de l’attractivité territoriale

À l’échelle nationale, les bibliothèques connaissent une profonde transformation. Longtemps centrées sur le prêt de documents, elles deviennent progressivement des lieux multifonctionnels intégrant services numériques, espaces de travail collaboratif, médiation culturelle et accompagnement des publics. Cette évolution s’inscrit dans les stratégies de revitalisation des centres urbains et des quartiers prioritaires menées par de nombreuses collectivités.



