À Amiens, l'association Autisme Amiens ASF80 organise le 19 septembre la 5e édition de son salon dédié aux troubles du spectre de l'autisme. L'événement se tient à l'Espace Dewailly et s'adresse aux familles comme aux professionnels souhaitant s'informer et échanger sur la prise en charge de l'autisme. Des intervenants venus de France, d'Italie, des États-Unis, de Côte d'Ivoire et du Sri Lanka participeront aux conférences.

Des solutions concrètes au programme

Le programme s'articule autour du thème des solutions concrètes. Plusieurs conférences porteront sur les méthodes innovantes issues de l'analyse appliquée du comportement, dont les approches ACT, FCT et PFA-SBT. D'autres interventions traiteront des enjeux liés au diagnostic. Les professionnels certifiés pourront valider des unités de formation continue reconnues dans le domaine.

Des stands seront également présents, notamment ceux du Centre de ressources autisme de Picardie et du service école inclusive de l'académie d'Amiens. Ce rendez-vous vise à favoriser les échanges d'expériences entre familles, associations et professionnels de santé.