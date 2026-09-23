Amiens participe aux Semaines d’information sur la santé mentale

À Amiens, les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) se dérouleront du 5 au 18 octobre 2026. Coordonnée par le Conseil local de santé mentale (CLSM), la programmation réunira différents acteurs locaux. Des associations, des professionnels et des citoyens pourront proposer ou rejoindre des initiatives ouvertes à tous.



Cette 37e édition s’inscrit dans le cadre de l’année consacrée à la santé mentale comme Grande Cause Nationale. À l’échelle française, des milliers d’événements sont prévus pour informer le public, lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques et favoriser les échanges. Ciné-débats, conférences, spectacles, portes ouvertes, festivals et escape-games figurent notamment parmi les formats proposés.

Les arts au cœur du programme

La thématique retenue en 2026 porte sur les liens entre arts et santé mentale. Elle s’appuie notamment sur un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé publié en 2019. Celui-ci souligne les effets des activités artistiques sur le bien-être, la régulation émotionnelle, le stress et les relations sociales.



Musique, danse, théâtre, cinéma, peinture, photographie, littérature, musées ou encore pratiques numériques peuvent ainsi contribuer à la prévention de l’isolement et à l’accompagnement des personnes concernées par des troubles psychiques. À Amiens, les personnes souhaitant participer à l’organisation peuvent contacter le CLSM à l’adresse mail : clsm@amiens-metropole.com.