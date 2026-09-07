Amiens : plongée dans l'histoire ferroviaire avec Rétro-Express

Le Rétro-Express invite les visiteurs à voyager dans le temps à travers une exposition installée au 11 boulevard de Beauvillé, à Amiens. Déployée sur plus de 1 500 m², elle retrace notamment l’histoire ferroviaire de la ville, dont le développement est lié à l’arrivée du train en 1846.



Locomotives, réseaux miniatures, reconstitutions, objets anciens et scènes de vie composent ce parcours. L’exposition permet de suivre les évolutions du chemin de fer, des premiers réseaux aux trains de l’époque contemporaine. Elle met également en avant le rôle du rail dans l’histoire locale et le développement d’Amiens.

Un voyage au-delà d’Amiens

Le parcours dépasse toutefois le cadre régional. Le Rétro-Express plonge aussi les visiteurs dans le XIXe siècle à travers différentes régions du monde. La conquête de l’Ouest, les cultures, les inventions et plusieurs univers historiques sont représentés.



Accessible tous les jours jusqu’au 2 janvier 2027, l’exposition est ouverte de 10h à 19h. L’entrée est payante. Une offre de restauration et de snacking est disponible sur place avec Ad’Hoc Café Amiens. Le projet réunit la Ville d’Amiens, Amiens Métropole, la société Jules Verne Express Compagnie et plusieurs associations. Les visiteurs peuvent enfin prolonger leur expérience à bord du Jules Verne Express, le train touristique reliant notamment la cathédrale à l’exposition.