Les habitants du quartier Gare-la-Vallée sont invités à une réunion publique le mardi 16 juin 2026 à 18h30 au gymnase de l’école La Vallée, à Amiens. L’événement se déroulera en présence d’élus de la ville, aux côtés de la SPL Vallée idéale développement et du comité de quartier. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de profondes mutations urbaines, marquées par l’ouverture de la Cité administrative, la transformation progressive des voiries et l’émergence de nouveaux équipements comme la Plateforme des images et de la création ou le Nauti-Poulpe. L’objectif est de présenter l’avancée des projets et de maintenir un dialogue avec les riverains.

Espaces publics au cœur des échanges

Les discussions porteront principalement sur l’aménagement des espaces publics. Deux sujets seront particulièrement mis en avant : l’avenir de la rue de Verdun et le projet de parc sur les berges de la Somme. Ces éléments s’inscrivent dans une réflexion plus large sur la qualité de vie et la circulation dans le secteur. Les autorités locales souhaitent recueillir les observations des habitants afin d’ajuster les choix d’aménagement et accompagner la transformation du quartier dans les prochaines années.