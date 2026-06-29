Amnéville : le zoo conserve ses deux étoiles au Guide Vert Michelin

Le Zoo d’Amnéville a annoncé avoir obtenu, une nouvelle fois, deux étoiles au Guide Vert Michelin. Un repère sûr pour des millions de touristes en quête de destinations remarquables et une belle récompense pour le parc animalier mosellan qui fête cette année ses quarante ans.

Pour rappel, dans la hiérarchie Michelin, une étoile signifie «vaut la visite», deux étoiles «vaut le détour» et trois étoiles «vaut le voyage». Pour évaluer les sites touristiques, les équipes éditoriales de Michelin s’appuient sur neuf critères, parmi lesquels la notoriété du lieu, sa richesse patrimoniale, son authenticité, sa beauté, la qualité de l’accueil ou encore l’expérience globale proposée aux visiteurs.

Une distinction qui confirme les efforts engagés

«Si cette reconnaissance nous fait plaisir, elle nous rappelle surtout qu'une expérience de visite de qualité se construit et se travaille chaque jour», souligne la directrice du zoo.

Il y a quelques semaines, Albane Pillaire énumérait d’ailleurs les améliorations engagées continuellement pour enrichir l’expérience-client : «Nous avons déployé récemment un service de location de poussettes et de scooters électriques qui profite à tous les membres de la famille. Notre site Internet a également été revu pour faciliter la navigation».

Des progrès réguliers auxquels viennent s’ajouter des animations pédagogiques et une attention particulière portée au bien-être animal. «Pour nos quarante ans, nous multiplions les temps forts pour valoriser l’évolution de notre métier et nos missions, notamment pédagogiques et de conservation», confirme Albane Pillaire.

Le Zoo d’Amnéville a attiré 412 000 visiteurs en 2025 dont 40% de clientèle étrangère.