Antoine Kieffer nommé directeur juridique du Groupe Duval

Antoine Kieffer accompagne le développement du Groupe Duval depuis ses origines. Il occupait jusqu'alors les fonctions de Directeur général adjoint de Magora, en charge du Juridique et de l'Immobilier. Il conservera ces responsabilités tout en exerçant ses nouvelles fonctions de Directeur Juridique du Groupe. Dans un contexte de croissance soutenue, cette nomination répond à un objectif clair : accompagner le développement des activités du Groupe et soutenir les ambitions de ses différentes entreprises.

«Cette nomination illustre notre volonté de reconnaître celles et ceux qui contribuent, dans la durée, au développement de nos entreprises. Antoine connaît intimement notre Groupe, ses métiers et ses valeurs. Son expertise, son engagement et sa fidélité seront des atouts précieux pour accompagner nos ambitions dans les années à venir» témoigne Pauline Boucon Duval, directrice générale du Groupe Duval.

Pour rappel, Duval est un groupe familial engagé, fondé par Éric Duval et codirigé avec Pauline Boucon Duval et Louis-Victor Duval. Le Groupe Duval est un acteur indépendant français à dimension internationale, devenu entreprise à mission. Né il y a plus de 30 ans d’un coeur d’activité immobilier, le Groupe intervient aujourd’hui dans de nombreux secteurs et territoires. Leader européen dans la gestion de golfs, premier acteur français des retail parks low cost et leader européen des résidences gérées, il développe également des activités à fort impact sociétal dans la microfinance, les assurances, l’alimentaire et les énergies renouvelables. Avec 6 000 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros, le Groupe Duval poursuit son développement en Europe, en Afrique et en Asie.