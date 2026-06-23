Arras : David Guetta de retour au Main Square Festival en 2027

Une star déjà annoncée pour le Main Square 2027. Le DJ français David Guetta sera présent à la Citadelle d'Arras le 3 juillet 2027.

Initialement prévu pour une seule date au Stade de France, son passage s’est finalement transformé en une série de trois concerts à guichets fermés. Avec son Ultimate Monolith Show, il est devenu le premier DJ français à remplir trois fois de suite la plus grande enceinte du pays.

En 2027, David Guetta va continuer avec une série de rendez-vous, dont seulement trois festivals en France. Et parmi eux, le Main Square Festival, qui en profite pour dévoiler le premier artiste de sa 21e édition.

Une prévente exceptionnelle sera organisée le jeudi 25 juin 2026 à 16 h, avec un nombre limité de billets pour la journée du samedi 3 juillet 2027, au tarif de 79 €. D’autres places pour cette journée, ainsi que les pass multi-jours, seront mis en vente à l’automne lors du lancement officiel de la billetterie du Main Square Festival 2027.





* Article écrit par Nina Gerils