Le Creusot dispose désormais d’un nouveau site dédié à la formation aux métiers de l’industrie. Porté par l’UIMM Saône-et-Loire, le centre «Portes de l’Industrie» complète les dispositifs existants dans plusieurs domaines, dont la chaudronnerie, le soudage et l’usinage. L’objectif est de répondre aux besoins de recrutement des entreprises du bassin industriel.



Le site regroupe le Pôle Formation UIMM Bourgogne 21-71, l’École de Production Le Creusot et les services de proximité de l’UIMM Saône-et-Loire. Cette organisation doit faciliter l’accès à différents parcours pour les jeunes, les personnes en recherche d’emploi et les salariés souhaitant développer leurs compétences.

Répondre aux besoins industriels

Le projet s’inscrit dans un contexte de développement de l’activité industrielle au Creusot et sur le bassin Chalon-Creusot-Montceau. La filière nucléaire y occupe une place importante, avec plusieurs investissements engagés par des industriels, notamment Framatome et Arabelle Solutions.



Avec ce nouveau centre, les acteurs locaux disposent d’un outil supplémentaire pour rapprocher formation et emploi. «Portes de l’Industrie» doit ainsi contribuer à préparer les futurs recrutements et à accompagner les entreprises dans leurs besoins en compétences. Le dispositif vise également à renforcer l’attractivité industrielle du territoire.