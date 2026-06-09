C'est un maillon essentiel de l'Axe Seine, reliant la capitale aux ports maritime de Rouen et du Havre : le barrage de Poses-Amfreville a été inauguré, mardi 2 juin. Une inauguration qui intervient après cinq années de travaux, représentant 47 millions d’euros, financés par l’État, VNF, l’Union européenne et la Région Normandie.

Consolidation des fondations, remplacement du pont-passerelle, modernisation des équipements électriques ou encore rénovation des vannes... L'opération de modernisation était devenue nécessaire pour cet ouvrage vieillissant, construit en 1887 et constituant le premier barrage de navigation en amont de l’estuaire.

Chaque année, il permet le passage de près de 12 000 bateaux, plus de six millions de tonnes de marchandises et une trentaine de paquebots de croisière transportant plus de 200 000 passagers. Son activité représente près de 30% du trafic fluvial national.

« Volonté commune de renforcement du transport fluvial »

Cette opération représente une «volonté commune de renforcement du transport fluvial», présente Jean-Benoit Albertini, préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, citant également le chantier de la chatière sur le port du Havre. «L'aboutissement de ces lourds travaux de rénovation du barrage de Poses, premier barrage à 170 km de la mer et marquant la limite de la Seine-Aval, montre l'intérêt d'un tel contrat et du travail partenarial afin de rattraper la dette grise de nos infrastructures notamment fluviales ou ferroviaires mais aussi d’envisager leur développement», ajoute-t-il.

Pour Hervé Morin, président de la Région Normandie, «avec la livraison des travaux du barrage de Poses, nous apportons aux entreprises ce qu’elles attendent avant tout : de la fiabilité. Un transport fluvial compétitif repose sur des infrastructures robustes, capables de garantir des conditions de navigation sûres et maîtrisées sur la Seine. »

Préserver la ressource essentielle

Au-delà du transport, ce barrage assure la régulation du niveau de la Seine sur 40 kilomètres, jusqu’au barrage de Port-Mort situé en amont. Il garantit ainsi un mouillage suffisant pour les bateaux, tout en répondant à des usages multiples comme l'alimentation en eau potable, l'irrigation agricole, les activités industrielles, ou encore la pêche et les loisirs nautiques.

«Derrière cet ouvrage, ce sont des emplois, une économie portuaire, touristique et industrielle, mais aussi une ressource essentielle, l’eau, que nous préservons au service des habitants et des acteurs économiques de la vallée de la Seine», rappelle Cécile Avezard, directrice générale de VNF.