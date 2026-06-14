Le ministre de l'Education ne souhaite plus que des examens de fin d'année, type baccalauréat, soient organisés l'après-midi à l'avenir, en raison du réchauffement climatique, a-t-il indiqué dimanche sur France Inter.

"Il y a une première chose assez simple, c'est que moi je ne souhaite plus qu'aucun examen se déroule les après-midi", a réagi Edouard Geffray à la question d'une auditrice lui demandant ce qu'il comptait faire au regard de l'accélération du réchauffement climatique dans les prochaines années.

"Globalement, entre 8h00 et 12h00, si vous avez aéré le matin avant d'arriver, ça reste à peu près frais", a-t-il poursuivi. "On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves aujourd'hui en mai ou en juin, (...) entre 14h à 18h, ce n'est pas possible", a-t-il ajouté.

Après l'épreuve de français jeudi et, pour la première fois, celle de mathématiques vendredi pour les élèves de première, les élèves de terminale sont invités à plancher lundi dès 08h00 sur un des trois sujets de philosophie. Ils auront jusqu'à midi pour rendre leur copie.

Ces examens interviennent après un début de mois de juin un peu frais. Mais le thermomètre devrait à nouveau atteindre des sommets en France dans les prochains jours, pour constituer le deuxième épisode de chaleur du pays avant même le début de l'été. Des températures dépassant les 35°C sont ainsi attendues à peu près sur l'ensemble du territoire dans le courant de la semaine.