Depuis 1946, Bergère de France incarne le savoir-faire textile français à Bar-le-Duc. Pour son 80e anniversaire, l'entreprise ouvre exceptionnellement les portes de sa filature à l'occasion d'une grande braderie organisée les 3 et 4 juillet. Les visiteurs pourront découvrir les différentes étapes de fabrication des fils à tricoter grâce à des visites guidées, tout en profitant d'une vente de pelotes, vêtements, kits créatifs, mercerie et pièces tricotées main à prix réduits. Le programme comprend également un marché gourmand, des concerts, des ateliers pour enfants et un concours de tricot organisé le samedi. Reprise sous le statut de SCOP par ses salariés, Bergère de France demeure aujourd'hui la dernière filature française assurant l'ensemble de la chaîne de fabrication de ses fils. Cet anniversaire constitue aussi une vitrine pour le patrimoine industriel meusien et un levier d'attractivité pour le territoire.

Industrie textile : le Made in France renforce l'attractivité des territoires

Au-delà de la Meuse, les entreprises du textile s'appuient de plus en plus sur le Made in France, le patrimoine industriel et les circuits courts pour développer leur activité. Les visites d'usine, les événements ouverts au public et les ventes directes permettent de renforcer la notoriété des marques, de soutenir l'emploi industriel et de générer des retombées économiques pour les territoires.