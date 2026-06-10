Bar-le-Duc : la médiathèque célèbre trois décennies d’activités

À Bar-le-Duc, la médiathèque célèbre ses 30 ans d’existence à travers une programmation spéciale répartie sur plusieurs mois. Expositions, animations, rencontres et surprises destinées aux usagers rythmeront cette année anniversaire. L’établissement entend ainsi rappeler son rôle dans l’accès à la culture, à l’information et aux ressources numériques pour les habitants de l’agglomération. Depuis son ouverture, la structure a accompagné l’évolution des pratiques culturelles en élargissant progressivement son offre de services et ses espaces dédiés au public.

Les médiathèques, des équipements stratégiques pour les territoires

À l’échelle nationale, les médiathèques occupent une place croissante dans les politiques culturelles locales. La France compte plus de 15 500 bibliothèques et médiathèques territoriales, qui constituent le premier réseau culturel de proximité du pays. Elles ne sont plus seulement des lieux de prêt de documents mais deviennent des espaces de rencontre, de formation, de travail et de lien social.

Les collectivités continuent d’investir dans ces équipements afin de renforcer l’attractivité des territoires et de garantir un accès équitable à la culture.