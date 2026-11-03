Beaune : un dîner immersif à la Cité des Climats et vins de Bourgogne

À Beaune, la Cité des Climats et vins de Bourgogne prépare une soirée gastronomique dans un cadre inhabituel. Pour la première fois, son parcours scénographique sera transformé en lieu de réception pour accueillir un dîner ouvert au public, le 13 novembre à 20 h. Habituellement consacré à la découverte de l’histoire, des paysages viticoles et des savoir-faire de la région, cet espace sera exceptionnellement aménagé pour recevoir les convives.



Un dîner au cœur du parcours scénographique

Cette initiative accompagne le week-end de la vente des vins des Hospices de Beaune. Les convives pourront prendre place dans un espace habituellement dédié à la visite. La rencontre entre gastronomie, vins de Bourgogne et musique constituera le fil conducteur de ce rendez-vous. Un pianiste assurera l'accompagnement musical en direct pendant le dîner.

Le repas se composera de cinq temps, chacun accompagné d'un vin de Bourgogne. Les accords mets et vins proposés feront appel à différentes appellations régionales. Parmi les bouteilles annoncées figurent un Meursault 1er Cru « Charmes » 2019 de la Maison Édouard Delaunay, servi avec un mi-cuit de thon aux saveurs asiatiques, ainsi qu'un Fixin 1er Cru « Clos de la Perrière » 2018, Monopole, du Domaine Joliet, associé à un fondant de bœuf confit. De l'apéritif au dessert, chaque création culinaire sera accompagnée d’un vin spécifique.

Le tarif est fixé à 180 euros par personne. Les réservations sont possibles au 03 79 47 21 00 ou par courriel à beaune@citeclimatsvins.com.



















