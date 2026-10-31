Malling : balade gourmande chez Alexis Baudin, l’étoilé nature

Restauration
Gault&Millau récompense les talents de la gastronomie normande
22/09/2026 Chloé Guerout
Seine-Maritime (76)
Après sept ans derrière les fourneaux du Pampre, à Metz, Alexis Baudin a cédé à l’appel de la campagne pour donner corps à une vision plus personnelle et engagée de la gastronomie. À Malling, son restaurant éponyme est en adéquation avec ses valeurs mais aussi avec les exigences du Guide Michelin, qui l’a honoré cette année d’une première étoile.
© Laurence Deleau. Alexis Baudin a décroché sa première étoile Michelin moins de deux ans après l’ouverture de son restaurant éponyme à Malling.
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