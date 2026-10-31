Restauration
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Portrait

Malling : balade gourmande chez Alexis Baudin, l’étoilé nature

Après sept ans derrière les fourneaux du Pampre, à Metz, Alexis Baudin a cédé à l’appel de la campagne pour donner corps à une vision plus personnelle et engagée de la gastronomie. À Malling, son restaurant éponyme est en adéquation avec ses valeurs mais aussi avec les exigences du Guide Michelin, qui l’a honoré cette année d’une première étoile.

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© Laurence Deleau. Alexis Baudin a décroché sa première étoile Michelin moins de deux ans après l’ouverture de son restaurant éponyme à Malling.

© Laurence Deleau. Alexis Baudin a décroché sa première étoile Michelin moins de deux ans après l’ouverture de son restaurant éponyme à Malling.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 31 octobre 2026 - Mis à jour le 31 octobre 2026
<p>Originaire du Nord, Alexis Baudin a découvert providentiellement la cuisine après une scolarité compliquée. Déclic immédiat. Il débarque en Lorraine en 1997 et y construit patiemment sa <strong>réputation</strong>.&nbsp;</p><p>En 2015, il ouvre Le Pampre, à Metz, où il impose une <strong>cuisine gastronomique et créative</strong>. Sept ans plus tard, l’envie de renouer avec la nature s’impose. Il vend son établissement et se met en quête d’un lieu «<em>zen, loin des complications des villes, où je me sente chez moi»</em>. Il le trouve à Malling et ouvre en avril 2024 un restaurant, à son no.

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