Malling : balade gourmande chez Alexis Baudin, l’étoilé nature

Portrait

Après sept ans derrière les fourneaux du Pampre, à Metz, Alexis Baudin a cédé à l’appel de la campagne pour donner corps à une vision plus personnelle et engagée de la gastronomie. À Malling, son restaurant éponyme est en adéquation avec ses valeurs mais aussi avec les exigences du Guide Michelin, qui l’a honoré cette année d’une première étoile.