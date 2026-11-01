Restauration
Samoussy (02) Samoussy (02)
Portrait

Samoussy : Relais Charlemagne, une cuisine de tradition intemporelle

À la tête de l’établissement depuis 2024, le chef Jean-Yves Collier est un fidèle du Relais Charlemagne à Samoussy, près de Laon, dans lequel il a fait ses armes dès l’âge de 15 ans. Il continue d’écrire l’histoire d’une adresse connue et identifiée dans le secteur dont la cuisine traditionnelle intemporelle est saluée de deux toques par le Gault & Millau.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 1 novembre 2026 - Mis à jour le 1 novembre 2026
<p>Au fil des années, le Relais Charlemagne s’est taillé une jolie réputation dans l’Aisne et dans le Laonnois. Et le chef Jean-Yves Collier n’y est sûrement pas étranger, lui qui est présent depuis plus de 30 ans au sein des cuisines de l’établissement. Formé en CAP cuisine à Laon, il arrive dès l’âge de 15 ans et demi dans ce restaurant. Alors pris sous son aile par le patron Jean-Pierre Evra, le jeune homme grandit avec le Relais Charlemagne et après quatre années à aiguiser ses premiers couteaux en tant qu’apprenti, il est engagé.&nbsp;</p><h2>Une histoire de fidélité&nbsp;</h2><p>Jean-Yve.

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