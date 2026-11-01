Samoussy : Relais Charlemagne, une cuisine de tradition intemporelle

Portrait

À la tête de l’établissement depuis 2024, le chef Jean-Yves Collier est un fidèle du Relais Charlemagne à Samoussy, près de Laon, dans lequel il a fait ses armes dès l’âge de 15 ans. Il continue d’écrire l’histoire d’une adresse connue et identifiée dans le secteur dont la cuisine traditionnelle intemporelle est saluée de deux toques par le Gault & Millau.