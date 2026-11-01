Samoussy : Relais Charlemagne, une cuisine de tradition intemporelle

Restauration
Malling : balade gourmande chez Alexis Baudin, l’étoilé nature
31/10/2026 Julie Clessienne
Malling (57)
À la tête de l’établissement depuis 2024, le chef Jean-Yves Collier est un fidèle du Relais Charlemagne à Samoussy, près de Laon, dans lequel il a fait ses armes dès l’âge de 15 ans. Il continue d’écrire l’histoire d’une adresse connue et identifiée dans le secteur dont la cuisine traditionnelle intemporelle est saluée de deux toques par le Gault & Millau.
Le chef Jean-Yves Collier. Benjamin Mondon Le chef Jean-Yves Collier. © Benjamin Mondon / BNJPhotos
(c) Marie-Line Waroude
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Restauration
31/10/2026 Julie Clessienne
Malling (57)
Restauration
22/09/2026 Chloé Guerout
Seine-Maritime (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Samoussy avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune