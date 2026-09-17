À Beauvais, les jeunes de 16 à 25 ans sont invités à prendre part à la vie de la commune. Inscrit dans le Plan Action Jeunesse de la Ville, le Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) leur permet d’échanger avec les élus et les services municipaux, mais aussi de proposer des projets et de participer aux actions de la collectivité.

Porté par le service Jeunesse, le CCJ est accueilli à l’Antenne Jeunesse & Citoyenneté (Agissez). Il s’adresse à tous les jeunes de cette tranche d’âge qui résident à Beauvais, quel que soit leur parcours. Aucune expérience particulière ou engagement préalable n’est demandé. L’envie de participer et de proposer des idées constitue le principal critère pour rejoindre cette démarche.

Des projets et des expériences à construire

Les membres du CCJ pourront prendre part à différentes actions au cours des prochains mois. Parmi celles annoncées figurent un mini-séjour « Handicapable », prévu du 28 au 30 octobre, ainsi qu’un stage consacré à la citoyenneté et aux valeurs de l’engagement en novembre. Une visite du Parlement européen et du marché de Noël à Strasbourg est également programmée du 18 au 20 décembre. D’autres projets sont également prévus. À travers ces initiatives, la Ville souhaite donner aux jeunes une place dans les réflexions et les projets liés à l’avenir de Beauvais.

Pour candidater, les jeunes doivent remplir le dossier de candidature, disponible en ligne, et le déposer à l’Antenne Jeunesse et Citoyenneté, 1 rue de Tillé à Beauvais, ou l’envoyer par courriel via l’adresse mail ccj@beauvais.fr.



